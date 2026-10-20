سول تعتزم إطلاق أقمار اصطناعية عسكرية باستخدام صاروخها المحلي "نوري" بحلول عام 2031

أعلنت وكالة الفضاء الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن سول تخطط لإطلاق أقمار اصطناعية عسكرية للاستطلاع باستخدام صاروخها المحلي الصنع "نوري" بحلول عام 2031، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مجال المراقبة الفضائية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب "كشف "أوه تيه-سيوك"، رئيس وكالة الفضاء الكورية، عن هذه الخطة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته عملية الإطلاق الخامسة لصاروخ "نوري" في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تضمنت وضع خمسة أقمار اصطناعية صغيرة لرصد الأرض في مداراتها. وتتضمن الخطة إجراء عملية إطلاق واحدة على الأقل لصاروخ "نوري" سنوياً حتى عام 2032.

وخلال عملية الإطلاق الحادية عشرة لصاروخ "نوري"، المخطط لها في عام 2031، من المقرر أن يحمل الصاروخ أربعة أقمار اصطناعية صغيرة للاستطلاع تعمل بتقنية الاستشعار الكهروضوئي (EO). وكانت كوريا الجنوبية تعتمد في السابق على مركبات إطلاق أجنبية لوضع أقمارها الاصطناعية العسكرية في المدار.

أما عند عملية الإطلاق الثانية عشرة للصاروخ، والمقررة في عام 2032، فسيحمل الصاروخ ثلاثة أقمار اصطناعية مصممة للعمل بالتكامل مع القمر الاصطناعي متعدد الأغراض "أريرانغ-8"، الذي سيُزود برادار ذي فتحة اصطناعية (SAR) قادر على التقاط الصور في مختلف الظروف الجوية، سواء في النهار أو الليل.

وفي إطار جدول الإطلاق الأوسع نطاقًا، تعتزم إدارة الفضاء الكورية أيضًا نشر خمسة أقمار اصطناعية مصغّرة إضافية لرصد الأرض في النصف الثاني من عام 2027، والقمر الاصطناعي الخامس من الجيل الجديد متوسط الحجم في عام 2028.