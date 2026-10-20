الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار بلدة "مادما" جنوب نابلس لليوم العاشر على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، فرض حصارها على بلدة مادما جنوب نابلس، وإغلاق مداخلها كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الثلاثاء/ - أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة الأربعة الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية منذ 10 أيام، ما أدى إلى تقييد حركة تنقل الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، والمدخل الغربي لقرية حارس غرب المحافظة، ومنعت مرور المركبات، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين، كما واصل مستوطنون، لليوم الثالث على التوالي، قطع التيار الكهربائي عن منزل فلسطيني في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس.