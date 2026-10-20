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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف يلتقي زيلينسكي وقادة أوروبيين في أوسلو تمهيدا لمحادثات مع موسكو

ويتكوف يلتقي زيلينسكي وقادة أوروبيين في أوسلو تمهيدا لمحادثات مع موسكو
ويتكوف يلتقي زيلينسكي وقادة أوروبيين في أوسلو تمهيدا لمحادثات مع موسكو
أ ش أ

 يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى العاصمة النرويجية أوسلو، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، في إطار الجهود الرامية إلى إعداد مقترح سلام لعرضه على روسيا، وفقا لمسؤول أمريكي.
وأوضح المسئول في تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي إن المحادثات المقررة اليوم الثلاثاء، تجمع ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، بينهم رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، وممثلون عن مجموعة الدول الأوروبية الأربع (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا)، إلى جانب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال المسؤول الأمريكي إن ويتكوف يعتزم التوجه إلى روسيا عقب اجتماعات أوسلو، حيث يأمل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعرض أفكار جرى تطويرها بالتشاور الوثيق مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين.

وأضاف أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يشارك حضوريا في اجتماع أوسلو بسبب إصابته بالإنفلونزا، لكنه سينضم إلى المحادثات عبر الاتصال المرئي.

تأتي اجتماعات أوسلو استكمالا لمباحثات سابقة عقدت في نادي "شيل باي" التابع لويتكوف في منطقة ميامي، حيث وافق زيلينسكي على مراجعة مجموعة من المقترحات والعمل على تطويرها بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم.

وأوضح المسؤول أن ممثلين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين عملوا خلال الأسبوع الماضي على إعداد هذه المقترحات، مشيرا إلى أن ويتكوف وكوشنر أجريا أيضا اتصالا مع زيلينسكي أمس الأول الأحد لمراجعة التقدم المحرز وبحث الخطوات المقبلة.

وبحسب المسؤول الأمريكي، تتركز المناقشات على مسارين متوازيين، أولهما ضمان مستقبل أوكرانيا باعتبارها دولة ذات سيادة وآمنة ومزدهرة، بما يشمل تقديم ضمانات أمنية موثوقة، وتعزيز اندماجها الأوروبي، ووضع إطار اقتصادي شامل لمرحلة ما بعد الحرب يلبي احتياجاتها المالية ويفتح المجال أمام النمو والاستثمار على المدى الطويل.

أما المسار الثاني، فيتمثل في إعداد مقترح شامل لروسيا يتناول القضايا اللازمة لإنهاء الحرب، ويؤسس لمنظومة أمنية جديدة ومستدامة بين روسيا وأوروبا، إلى جانب بحث فرص التعاون الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.

ونقل المسؤول عن الجانب الأمريكي قوله إن ترامب وجه بإطلاق عملية مكثفة لإعداد مقترح سلام شامل بالتعاون مع أوكرانيا وأوروبا، مضيفا أن الخطوة المقبلة تتمثل في اختبار إمكانية أن تشكل هذه الجهود أساسا لمفاوضات جادة مع روسيا.

وأكد المسؤول أن المناقشات لا تزال متغيرة وأن العمل المطلوب لم يستكمل بعد، مشيرا إلى أن هدف ترامب يتمثل في وقف القتل وإنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم يعود بالنفع على أوكرانيا وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف العاصمة النرويجية أوسلو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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