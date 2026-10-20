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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية:استهداف مراكز لوجستية وموانئ أوكرانية وسفن تنقل إمدادات عسكرية

حرب مستمرة بين روسيا وأوكرانيا
حرب مستمرة بين روسيا وأوكرانيا
محمد على

تتواصل حرب موسكو على أوكرانيا والتي وصلت لعامها الخامس على التوالي منذ عام 2022، وسط محاولات من واشنطن لوقف الاقتتال الذي راح ضحيته الآلاف.

في هذا السياق، جري استهداف مراكز لوجستية وموانئ أوكرانية وسفن تنقل إمدادات عسكرية، وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية، التي قالت إن هذا الاستهداف يأتي في ظل حصر ومحاربة المنشآت التي تمثل خطرًا على روسيا، والمعدات التي يستخدمها الأوكران في حربهم معها.

وقصفت القوات الروسية، مقاطعة خميلنيتسكي حيث مركز «جراند إمبورت» اللوجستي، المستخدم لتخزين بضائع عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدام.

وجرى استهداف مقاطعة فولين، والتي يوجد بهامركز النقل واللوجستيات «ويندور ترانس سيرفيس» في كوفيل.

ولم توفت روسيا ضرب مقاطعة أوديسا، حيث جرى ضرب  
مرافق في ميناء ريني، حيث كانت ثلاث سفن شحن تفرغ حمولاتها من البضائع العسكرية ومزدوجة الاستخدام. 
وكذلك سفينة شحن أخرى كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، وهو ما جعلها هدفًا للقوات الروسية، فتعرضت لهجوم أثناء توجهها إلى ميناء أوديسا.
 

استهداف مراكز لوجستية حرب موسكو أوكرانيا موانئ أوكرانية ميناء أوديسا

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