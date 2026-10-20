أفريقيا الوسطى: تحرير ثلاث رهائن بينهم نائبة حاكم مقاطعة "بامبوتي"، بعد عشرة أشهر من الأسر

أعلنت السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى أنه تم اطلاق سراح ثلاثة أشخاص كانوا محتجزين كرهائن منذ قرابة عشرة أشهر في منطقة "أو-مبومو" الواقعة في جنوب شرق البلاد .

وذكر راديو فرنسا الدولى ـ فى نشرته الأفريقية اليوم ـ أن الرهائن الثلاث المفرج عنهم هم: "كومبا ندياي"، نائبة حاكم مقاطعة "بامبوتي" واثنان من موظفي الهيئة الوطنية للانتخابات، وأنهم استعادوا حريتهم بفضل جهود وساطة شاركت فيها الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من النواب، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا ).

وأوضح أن الاشخاص الثلاثة اختطفوا في 28 ديسمبر 2025، وهو اليوم الذي شهد إجراء أربعة استحقاقات انتخابية في البلاد (انتخابات رئاسية، وتشريعية، وبلدية، وإقليمية). وقد أعلن مسلحو جماعة "أزاندي أني كبي جبي" مسؤوليتهم عن عملية الاختطاف.

يذكر أن رهينة رابعا، وهو قائد في فرقة الدرك، كان قد تمكن من الفرار في شهر أغسطس.

ويعزى إطلاق سراحهم إلى جهود ومفاوضات استمرت لعدة أشهر. ووفقا لمصادر مطلعة على الملف، فقد قاد عملية الوساطة أسقف "بانجاسو"، المونسنيور "أوريليو"، بالتعاون مع مجموعة من نواب منطقة "أو-مبومو" وبعثة "مينوسكا".

وتشير المعلومات المتاحة إلى أنه لم يتم دفع أي فدية مقابل إطلاق سراحهم. ومن المقرر نقل الرهائن الثلاثة المفرج عنهم جوا إلى العاصمة "بانجي" خلال الأيام المقبلة. وبحسب مصادر مقربة من الملف، فإن حالتهم الصحية العامة تعتبر جيدة، رغم أنهم لا يزالون بحاجة إلى إجراء فحوصات طبية دقيقة وشاملة.