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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس عون يبحث مع السفير السعودي تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس عون يبحث مع السفير السعودي تعزيز العلاقات الثنائية
الرئيس عون يبحث مع السفير السعودي تعزيز العلاقات الثنائية
أ ش أ

 بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون مع السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون اللبناني السعودي وتوطيد الروابط بين البلدين الشقيقين .

وحمّل الرئيس عون السفير الدوسري شكر لبنان للقيادة السعودية على الدعم الذي تقدمه للشعب اللبناني، لا سيما في مجال تسهيل انسياب الصادرات اللبنانية، مؤكداً أن «اللبنانيين ينتظرون عودة أبناء المملكة إلى زيارة الربوع اللبنانية وعودة الطيران السعودي إلى لبنان».

وجدد الرئيس عون إدانته للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، ولا سيما تلك التي استهدفت المنشآت الحيوية والمرافق الجوية، مؤكداً تضامن اللبنانيين مع الشعب السعودي الشقيق.

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري تعزيز التعاون اللبناني السعودي

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