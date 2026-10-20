القوات الروسية تستهدف مراكز لوجستية وسفن شحن أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية واصلت الليلة الماضية، شنّ هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة على منشآت المواني والبنى التحتية اللوجستية في أوكرانيا، وكذلك على سفن بحرية استخدمت لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - "أسفرت الضربات عن استهداف مركز "غراند إمبورت" اللوجستي في مدينة خميلنيتسكي، الذي يُستخدم لتخزين شحنات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج مخصصة لتأمين احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابعت الوزارة في بيانها: "أسفرت الضربة عن استهداف مركز للنقل والخدمات اللوجستية تابع لشركة "فيندور ترانس سيرفيس" في مدينة كوفيل بمقاطعة فولين، والذي كان يستخدم لتخزين شحنات ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية وتوزيعها".

كما أسفرت الضربة عن استهداف 3 سفن بحرية للشحن في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا، كانت تفرغ شحنات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب منشآت البنى التحتية للميناء، التي تؤمّن عمل محطات التفريغ والتحميل".

وأردفت الوزارة في بيانها: "استُهدفت سفينة بحرية للشحن، أثناء إبحارها باتجاه ميناء أوديسا، وكانت تنقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مرارًا، أنها تستهدف البنى التحتية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، للحدّ من القدرات العسكرية والاقتصادية لقوات نظام كييف.