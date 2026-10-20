تعطل خدمات جوجل كلاود في أوروبا يؤثر على مواقع وتطبيقات إلكترونية

أعلنت شركة جوجل عن مشكلات تقنية في عدد من خدمات الحوسبة السحابية في منطقة أوروبا الغربية، تمثلت في ارتفاع معدلات الأخطاء وانقطاعات متقطعة في الشبكة.

وأكدت جوجل، عبر صفحة حالة خدماتها، وجود خلل يؤثر على عدة خدمات سحابية في أوروبا الغربية، وقدمت اعتذارها للمستخدمين المتضررين.

ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن موقع داون ديتكتور المتخصص في رصد انقطاعات الخدمات قوله، امتدت آثار الأعطال إلى عدد من المواقع والتطبيقات، إذ أبلغ مستخدمون عن مشكلات في خدمات بنوك لويدز وإتش إس بي سي وشركة «سكروفيكس» المتخصصة في مستلزمات إصلاح المنازل، وشركة «دي بي دي» لتوصيل الطرود.

وفي سياق منفصل، قالت شركة التكنولوجيا المالية "ريفولوت" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها إنها تواجه انقطاعا في الخدمة يؤثر على خدماتها المتعددة.

وتقول الصحيفة ،لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الأعطال التي طالت المواقع والتطبيقات مرتبطة بمشكلة جوجل كلاود، التي توفر البنية التحتية الرقمية لعدد كبير من الخدمات عبر الإنترنت.

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الانقطاعات التي شهدتها شركات البنية التحتية للإنترنت، وأدت إلى تعطل أعداد كبيرة من المواقع الإلكترونية والتطبيقات.

وشهدت السنوات الأخيرة حوادث مماثلة لدى شركتي «كلاود فلير» و«أمازون ويب سيرفيسز»، اللتين تقدمان خدمات وبنية تحتية رقمية مشابهة لخدمات «جوجل كلاود».

ويبرز هذا العطل مدى اعتماد الخدمات الرقمية الحديثة على عدد محدود من مزودي البنية التحتية السحابية، ما يجعل أي خلل فني واسع النطاق قادرا على التأثير في قطاعات ومستخدمين بأعداد كبيرة، ويؤكد أهمية تعزيز مرونة الشبكات وتوفير بدائل تضمن استمرارية الخدمات.