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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار

النائب محمد اأبو العينين وكيل مجلس النواب
النائب محمد اأبو العينين وكيل مجلس النواب
فريدة محمد   -  
ماجد بدوى

أبو العينين خلال الجلسة العامة :-

مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات خطوة ضرورية لكن التنفيذ هو التحدي الحقيقي


علينا الدخول إلى البورصات العالمية للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدة

 

 قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها يمثل أهمية كبيرة في تخفيف العبء عن الدولة، وهو عنوان جيد للاستثمار في مصر، ويرد على التشكيك في جهود الدولة في عمليات التنمية، وتعزيز دخول القطاع الخاص.

وقال وكيل مجلس النواب- في كلمته خلال الجلسة العامة- إن مشروع ملكية الدولة في الشركات لا يتعلق بالقانون فقط، وإنما في ايضاً الإجراءات التنفيذية

وأضاف وكيل البرلمان، أن هناك محاولات كثيرة تمت من قبل، ولكن نتائجها كانت متواضعة، مؤكدا أن هناك أموال كثيرة موجودة ولكن على الحكومة العمل من أجل الحوكمة في هذا الملف.

وتابع أبو العينين، أنه علينا الدخول إلى البورصات العالمية للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدة، وكذلك إتاحة الفرصة أمام المستثمر الصغير، وتحديدا المصريين في الخارج.

وأشار أبو العينين، إلى أنه سيذهب إلى الصين خلال أيام للمشاركة في منتدى اقتصادي هام، مؤكدا أن المؤتمر الذي تشهده دولة الصين دعوة للاستثمار والمستثمرين.

ووافق وكيل النواب خلال الجلسة على تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

على جانب آخر، ثمن أبو العينين وكيل مجلس النواب، كلمة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بشأن موقف مصر من تطورات الأوضاع في المنطقة، وآخرها العدوان الإسرائيلي ضد إيران.

وأكد "أبو العينين" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستنتقل إلى مصر رئاسة البرلمان الأورومتوسطي، مؤكدا أنه سيستعين بكلمة رئيس النواب في كلمته الافتتاحية لبيان موقف مصر من تطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك جهود دعم القضية الفلسطينية.

وكيل مجلس النواب ملكية الدولة جهود الدولة الجلسة العامة

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