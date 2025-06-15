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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز
ذكريات كريم محمود عبدالعزيز
مروج حسني

يحتفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده، كاشفًا في تصريحات إعلامية عن تفاصيل مؤثرة من حياته، أبرزها مروره بفترة اكتئاب رغم نجاح مسلسل «هوجان»، حيث أنقذه الكاتب الراحل وحيد حامد باتصال مفاجئ لعرض فيلم جديد عليه.

كما روى كريم ذكريات لقائه النادر مع النجمين محمود عبدالعزيز وأحمد زكي، واصفًا ذلك اليوم بأنه محفور في ذاكرته، ومؤكدًا اندهاشه من طيبة وروح أحمد زكي المختلفة عن أدواره.

وتحدث كريم أيضًا عن بداياته الفنية مع والده، مشيرًا إلى حرصه على تقديم أداء مميز لإثبات ذاته بعيدًا عن كونه نجل الفنان الكبير.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

كريم محود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز أحمد زكي وحيد حامد اكتئاب

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