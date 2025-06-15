خبير يوضح السيناريوهات المتوقعة للحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيرها على العالم

قال عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، إن أسعار الذهب والغاز والبترول بدأت في التغيير بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل، متابعا: 20% من طاقة العالم تخرج من مضيق هرمز، وسيكون هناك أثر كبير على العالم في حالة إغلاقه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خسائر بسبب تداعيات الأزمة في المنطقة على الأسواق العالمية، مشددا على أن سياسات التضخم ستعود خلال الفترة القادمة بالتزامن مع حدوث ركود تراكمي.

واسترسل: السيناريو الخاص بالركود التضخمي، سيتمثل في حدوث قلة معدل النمو وارتفاع أسعار الطاقة، منوها بأن سيناريوهات الحرب طويلة المدى ستؤثر بشكل واضح وكبير على الاقتصاد العالمي.



