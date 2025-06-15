رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول نت يجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الثاني ، وذلك مع اقتراب الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

ويسعى آلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم في محافظة القاهرة، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة خلال ساعات

كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ستكون جاهزة للاعتماد من قبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث انتهت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ويجري حاليًا وضع اللمسات النهائية قبيل الإعلان الرسمي للنتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا، سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، حيث يمكن للطلاب معرفة النتيجة عبر إدخال رقم الجلوس فقط على الرابط المباشر التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2025

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الثاني عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/ اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية. إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح. الضغط على زر "عرض النتيجة". ستظهر نتيجة الطالب كاملة، متضمنة درجات المواد والمجموع الكلي.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني على النحو التالي، وذلك وفقًا لما أقره المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي:

مادة اللغة العربية (40 درجة):

التعبير: 7 درجات.

القراءة: 9 درجات.

النصوص: 10 درجات.

النحو: 10 درجات.

الخط: درجتان.

الإملاء: درجتان.

مادة اللغة الإنجليزية (30 درجة):

المحادثة: 5 درجات.

اختر الإجابة الصحيحة: 4 درجات.

القطعة: 6 درجات.

اختر الإجابة (السؤال الرابع): 3 درجات.

أكمل بالإجابة الصحيحة (السؤال الخامس): 5 درجات.

البراجراف والكتابة: 7 درجات.

مادة الدراسات الاجتماعية (20 درجة):

سؤالان في التاريخ: 10 درجات.

سؤالان في الجغرافيا: 10 درجات.

مادة الرياضيات (30 درجة):

9 مفردات اختيار من متعدد: 9 درجات.

7 مفردات مقالية: 21 درجة (3 درجات لكل مفردة).

مادة العلوم (20 درجة):

4 أسئلة إجبارية: 5 درجات لكل سؤال.

المجموع الكلي للترم الثاني: 140 درجة.

توزيع مجموع درجات العام الدراسي 2024-2025

النتيجة النهائية تحتسب من مجموع درجات الترمين الأول والثاني بواقع 280 درجة، موزعة كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

العلوم: 40 درجة.

المجموع النهائي: 280 درجة.