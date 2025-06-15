ترامب: لن نتورط في الصراع الإسرائيلي الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن الصراع الإسرائيلي الإيراني المندلع في الشرق الأوسط، والمتصاعد وتيرته في حوار له مع أيه بي سي نيوز الأمريكية.

امريكا لن تشارك بالحرب الإسرائيلية

بإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتورط في الصراع الإسرائيلي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران لعدة أيام، وإعلان الكابينت الإسرائيلي بوقت سابق بإن الحرب قد تستمر لثلاثة أسابيع.

ترامب منفتح على وساطة بوتين

وتابع ترامب بإن الولايات المتحدة الأمريكية قد تدخل الحرب في حالة واحدة، وهي تعرض القوات الأمريكية لهجوم في المنطقة في اتجاه آخر ذكر الرئيس الأمريكي بإن الاتصال الهاتفي الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس السبت عرض به بوتين وساطة التهدئة وأعلن ترامب انفتاحه على وساطة بوتين مع إيران بالمفاوضات النووية.

لكن لايزال نتنياهو مصرا على الحرب، وظهر مؤخرا بفوكس نيوز الأمريكية مُعلنا بإن وقف الحرب الإسرائيلية ضد إيران مستبعد بالوقت الراهن متجاهلا تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول التوصل لاتفاق وقف الحرب بوقت قريب.