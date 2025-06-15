ترامب: من الممكن أن نتدخل لمساعدة إسرائيل للقضاء على البرنامج النووي الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من الممكن أن تتدخل واشنطن لمساعدة إسرائيل للقضاء على البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يجري حاليا العديد من المقابلات والاجتماعات من اجل بحث جهود التهدئة في الشرق الأوسط بعد احتدام الحرب الإسرائيلية الإيرانية

القوتين القضيتين

وأكد ترامب أن اتصالات ومشاورات تجري حاليًا على أعلى المستويات للإسراع بالتهدئة بين إسرائيل وإيران، معربًا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى سلام قريب بين القوتين القضيتين.