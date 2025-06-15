قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميار شريف تتوج بلقب بطولة بياريتز الفرنسية للتنس
أحمد موسى: لا منتصر في حرب إيران وإسرائيل.. وتل أبيب تخفي حجم الخسائر الحقيقي
تهنئة السنة الهجرية الجديدة.. 5 رسائل لمديرك و40 للأهل والأصدقاء
إمام عاشور يعود لفندق إقامة الأهلي بميامي
أحمد موسى: مصر خط أحمر في مواجهة المخططات المشبوهة ولن تسمح بالفوضى
بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى مطار ميامي لمواجهة بالميراس البرازيلي
تصعّد تحذيراتها وتطالب بخروج المستوطنين فورا.. إيران: إسرائيل ستصبح "غير صالحة للسكن"
أمير هشام: تريزيجيه اعتذر للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد ضياع ركلة الجزاء
الاحتلال ينشر لحظة قصف منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض تابعة لإيران
جراحة ناجحة لـ إمام عاشور بعد الإصابة.. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالته
باريس سان جيرمان يتقدم بهدفين على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول
شاهد.. عودة إمام عاشور إلى فندق الإقامة بعد إجراء جراحة الترقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: الدولة تولي اهتماما بالغا بتأهيل الشباب للحياة السياسية

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان, اليوم الأحد، لقاءً موسعاً مع لجنة الصحة والسكان، بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ،  بوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

حضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور حسام أبو زيد مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، والدكتور وائل عبدالرحيم رئيس المجلس بالنموذج، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء لجنة الصحة والسكان بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

وخلال الاجتماع، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء، بطبيعة عمل اللجنة والدور الفاعل الذي يقوم به نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، باعتباره تجربة رائدة في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية من الشباب، مؤكداً أهمية هذا النموذج في بناء جيل جديد من القيادات الشابة، القادرة على المشاركة الفعالة في صناعة القرار.

تأهيل الشباب للحياة السياسية 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل الشباب للحياة السياسية وتنمية مهاراتهم، انطلاقاً من دورهم الحيوي في بناء الدولة الحديثة، مؤكدا أن الشباب هم حجر الزاوية في التنمية البشرية، وتمكينهم سياسياً ومجتمعياً يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع واعٍ ومنتج.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر والمستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يضمن تطوير السياسات الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يُعد من أبرز مشروعات الوزارة في مجال التثقيف السياسي، ويأتي في إطار استراتيجية بناء الوعي وتمكين الشباب من أدوات الفهم الحقيقي لطبيعة العمل التشريعي ودور المؤسسات الوطنية، قائلًا: «نحرص أن يكون هذا النموذج تجربة جادة ومحترفة تعكس مستوى وعي الشباب المصري».

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة، تعمل على ربط برامجها التدريبية والنماذج الشبابية بالمؤسسات التنفيذية بشكل مباشر، إيمانًا بأن صقل المهارات لا يكتمل إلا من خلال الاحتكاك الحقيقي بالقضايا والملفات الواقعية، مؤكدًا أن مشاركة لجنة الصحة والسكان -التابعة للنموذج- في اجتماع مشترك مع وزارة الصحة، يمثل نموذجًا عمليًا لهذا الربط، ويؤكد تأثير ووزن ما يقدمه الشباب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يعد مشروعا قوميا تدريبيا، تنفذه وزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى تأهيل الشباب للمشاركة السياسية والبرلمانية، من خلال محاكاة واقعية لهياكل واختصاصات وآليات عمل مجلس الشيوخ المصري.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن استعراض اختصاصات لجنة الصحة والسكان، بنموذج المحاكاة، والتي تشمل دراسة قضايا الصحة العامة والسكان، واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتطوير الخدمات، فضلا عن إعداد تقارير وتوصيات لمجلس الشيوخ، مضيفاً أن اللقاء شهد أيضًا عرضاً للأنشطة والفعاليات التي نفذها النموذج خلال الفترة الماضية، فضلاً عن مناقشة التوصيات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن القضايا المتعلقة بالصحة والسكان.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن نقاشاً موسعاً لأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في مصر، حيث تم بحث وتبادل الرؤى والأفكار المقدمة من الأعضاء بهدف الوصول إلى حلول مستدامة، تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بداية جديدة لبناء الإنسان رئيس مجلس الوزراء التنمية البشرية وزير الشباب وزير الصحة والسكان مجلس الشيوخ بداية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

السيارة MG4

مواصفات MG4.. ماذا تقدم أرخص سيارة كهربائية من إم جي الصينية؟

الذكاء الاصطناعي

لحظة بيولوجيا حاسمة في الصين تشعل موجة صعود 60% تتفوق على الذكاء الاصطناعي

تويوتا ياريس موديل 2025

تويوتا ياريس 2025 .. أرخص سيارة سيدان في السوق السعودي

بالصور

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

بسبب مادة التحلية.. دراسة| مشروبات الطاقة ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

مخاطر إستهلاك مشروبات الطاقة التي تحتوي على محلى الإريثريتول
مخاطر إستهلاك مشروبات الطاقة التي تحتوي على محلى الإريثريتول
مخاطر إستهلاك مشروبات الطاقة التي تحتوي على محلى الإريثريتول

فيديو

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد