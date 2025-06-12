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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع شركة عالمية تعزيز التعاون في علاج الأورام والمرأة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الخميس، مع الدكتور حازم عبدالسميع، المدير العام الأقليمي لأحدي الشركات ، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتضمن زيادة سبل التعاون المشترك بما يتوافق مع المستجدات الحالية، بالاضافة الى زيادة التعاون فى تنفيذ مبادرة صحة المرأة، إلى جانب مناقشة التعاون والتنسيق بين الشركة وهيئة الشراء الموحد UPA.

حفظ حقوق المرضى

وقال «عبدالغفار» إنه خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية البحث العلمي والتنمية، لتقديم أحدث الأبحاث في هذا الصدد، متضمن مجالات المستحضرات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام، والتجارب السريرية، بما يحقق المنفعة المشتركة بين الجانبين مع حفظ حقوق المرضى، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون بين الشركة وجامعة الدول العربية، لإنشاء منصة متخصصة تُبرز إنجازات مصر في القطاع الصحي وتعزز حضورها الإقليمي في هذا المجال.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد  حساني، مساعد الوزير لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومن جانب الشركة الدكتور أسامة شاهين، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والاتصال المؤسسي، والدكتورة رانا هاشم، رئيس القطاع الطبي، والدكتور كريم عبدالوهاب، رئيس قطاع العلاقات الخارجية.

الدكتور خالد عبدالغفار رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان التعاون في القطاع الصحي جودة الرعاية الصحية

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