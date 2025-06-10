وكيل وزارة الصحة يكرم طبيبًا بمستشفى شبين القناطر لإنقاذه حياة شاب

كرّم الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، الدكتور أحمد مطاوع، أخصائي العناية المركزة بمستشفى شبين القناطر المركزي، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، تعرض لحالة صدمة تحسسية حادة، حيث تم التدخل السريع والتعامل مع الحالة بكفاءة واحترافية عالية، مما ساهم في إنقاذ حياة المريض.



وخلال التكريم، توجه الدكتور الشلقاني بخالص الشكر والامتنان للطبيب، مشيدًا بجهوده ومهنيته، ومؤكدًا أن هذا النموذج يعكس الصورة المشرفة لأطباء وزارة الصحة ودورهم الحيوي في خدمة المواطنين، خاصة في المواقف الطارئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة والدكتور يوسف عرابي، مدير إدارة الطوارئ والدكتور محمد سعيد، مدير العنايات المركزة بمديرية الصحة بالقليوبية.

ويأتي هذا التكريم في إطار دعم وتشجيع الكوادر الطبية المتميزة، وتحفيزهم على مواصلة العطاء وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.