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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: 2778 طلبًا لتقنين وضع اليد.. وتحرير 1542 عقدًا حتى الآن

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه جرى استلام 2778 طلبا لتقنين وضع اليد بمدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات الجادة المقدمة منها 2704 طلبات، وتم معاينة 2377 منهم، وجارى معاينة 327 طلب متبقي، بينما تم التأكد من استيفاء 1994 طلبا منهم، وجار فحص المتبقي منهم.


وأكد  محافظ القليوبية أنه بلغ إجمالي ما تم إنجازه في ملف التقنين من تحرير العقود 1542 عقدا، من إجمالي الطلبات المستوفاة من المساحة، بما يمثل نسبة 62.4%، موجها رؤساء المدن والمراكز والأحياء بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، والذين لم يستكملوا سداد الرسوم، وكذلك بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد والذين لم يسددوا رسوم التعاقد.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم توجيه مدير الشؤون القانونية بالديوان العام بالمحافظة بسرعة إنهاء المتبقي من العقود وعددها 361 عقدا، وبالنسبة لمدير الأملاك بالديوان العام بسرعة التنسيق لعقد لجنة لإنهاء البت في الطلبات المتبقية، مشددا على مدير مديرية المساحة بالمحافظة بسرعة الانتهاء من الطلبات التي لم ترد مكتملة ومطلوب لها رفع مساحي وإحداثيات وإعادة تدقيق، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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