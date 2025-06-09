وكيل رياضة القليوبية يشهد احتفالات عيد الأضحى بمركز شباب جمجرة الكبرى

شهد الدكتور وليد الفرماوى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، احتفالات عيد الأضحى المبارك بمركز شباب جمجرة الكبرى، ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تُنظم برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة علي مستوي محافظات الجمهورية.



وقد توافد الاهالي منذ الصباح الباكر على المركز للمشاركة في الفعاليات المتنوعة، حيث امتلأت أروقة المركز بالأسر والأطفال والشباب الذين استمتعوا بأجواء بهيجة عكست روح العيد والتلاحم المجتمعي.



رافق الفرماوى خلال جولته الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، الدكتور ناصر تكفة مدير إدارة الشباب، أحمد يحيي مدير إدارة شباب بنها.



وشهد الاحتفال تقديم باقة من الفقرات الفنية والترفيهية، تضمنت عروضا لفرق الفنون الشعبية، وفقرة العرائس، إلى جانب استعراضات التنورة والفقرات الغنائية للأطفال، وعدد من المسابقات الثقافية والرياضية الخفيفة، وسط أجواء تسودها البهجة، وتفاعل كبير من الحضور.



توجه الفرماوي بالشكر لإدارة المركز ، والمتطوعين من شباب المركز، وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، مؤكدا أن روح التعاون والتطوع تمثل ركيزة أساسية في تنمية المجتمع وبناء أجيال واعية ومبادرة.