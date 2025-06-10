تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وسط إجراءات واستعدادات مكثفة وإعلان النتيجة فور اعتمادها.



ووجه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مراجعة أعمال التصحيح بصورة مستمرة حتى إعلان النتيجة لتلافي الأخطاء وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لجان التصحيح بتحري الدقة والشفافية العالية أثناء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأكد أنه فور الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها في لجان تقدير الدرجات سيتم اعتمادها من محافظ القليوبية وإتاحتها أمام جميع الطلاب على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تعليمات مشددة لمصححي أوراق الإجابات تمثلت في مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح ورصد الدرجات وأن نماذج الإجابات استرشادية كما وجه المصححين بالنظر إلى كل إجابة كتبها الطالب أيا كان موقعها في ورقة الامتحان مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم رصد الدرجات ومراجعة أوراق الإجابات أولا بأول.