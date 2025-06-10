جولات ميدانية موسعة للتفتيش على الصيدليات بالقليوبية

أجرى فريق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة القليوبية جولات ميدانية بكافة الإدارات الصحية بالمحافظة.



وقد شملت الجولات المرور على عدد من المنشآت الصحية لمتابعة مدى توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، والتأكد من التزام الفرق النوباتجية، وانتظام سير العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية.



وقالت الدكتورة مروى حسين مدير إدارة التفتيش الصيدلي، إن الجولات تأتي في إطار حرص إدارة التفتيش الصيدلى بالقليوبية على ضمان تقديم خدمة دوائية متميزة للمواطنين على مدار الساعة، حتى في فترات العطلات الرسمية، بما يعكس التزامها الكامل برفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز ثقة المواطن.



وأشارت إلى هذا النشاط المكثف يؤكد قدرة فريق التفتيش الصيدلى بالقليوبية على الاستجابة السريعة والمتابعة الدقيقة، بما يدعم استمرارية الخدمة العلاجية دون انقطاع طوال أيام العيد.