قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
أرقام وجوائز خاصة لسيراميكا كليوباترا بعد التتويج بكأس عاصمة مصر
الأولى إعدادية أزهرية بالغربية: ربنا كرمني بالتفوق.. وحفظ القرآن سندي بالحياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يناقش مشروع التوطين المحلي لأجهزة السونار في مصر

جامن اللقاء
جامن اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد هارون، المدير العام لأحدي شركات الرعاية الصحية بأفريقيا، والوفد المرافق له، لمناقشة التطورات الخاصة بمشروع التوطين المحلي لأجهزة السونار في مصر، وذلك اليوم الخميس، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض الانجازات التي تمت على أرض الواقع والتي شملت الانتهاء من إنشاء مصنع لتصنيع أجهزة السونار في مدينة 6 أكتوبر للبدء في توطين صناعته في مصر، فضلاً عن تدريب القوى العاملة وفقاً لبرامج تدريبية متخصصة لتطوير كفائتهم للعمل.

 احتياجات القطاع الصحي

وأضاف "عبدالغفار"، أن الاجتماع تناول مناقشة احتياجات القطاع الصحي من أشعة الرنين المغناطيسي MRI، موضحاً أنه من المقرر بدء العمل في تصنيع وتجميع أول جهاز أشعة للرنين المغناطيسي في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، وتغطية الاحتياج المحلي من الأجهزة والعمل على التصدير مستقبلاً للدول الأفريقية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تمتلك مشروعات كبيرة بالقطاع الصحي، وتتوسع بشكل دائم في إنشاء مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، بما يخدم خطة الدولة للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على أهمية تسريع وتيرة العمل لتوطين أجهزة السونار في مصر.

التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي

وتابع "عبدالغفار" انه تمت مناقشة سبل وآليات العمل على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء الطبي في مصر وتحسين النتائج الصحية العامة والتركيز على بناء القدرات البشرية وتدريب الكوادر وفقاً للمعايير الدولية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الموجودة بالفعل في ذات المجال.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومن جانب الشركة الدكتور محمد عيد، مدير المشروعات والتعاونات الاستراتيجية شمال شرق افريقيا، والدكتورة ياسمين خطاب، مديرة تمويل المشروعات شمال شرق أفريقيا والسعودية، والدكتور معتز محمد، مدير المبيعات شمال شرق أفريقيا، زالدكتور سالم محمد، مدير الشئون القانونية شمال شرق أفريقيا، والدكتور كريم أسامة، مدير مبيعات اجهزة الرنين شمال شرق أفريقيا.

مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الرعاية الصحية مشروع التوطين المحلي أجهزة السونار مصر العاصمة الإدارية الجديدة الانجازات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

الإحتفال بعيد الأنبا إبرام بالفيوم

بحضور شعبي كبير .. الاحتفال بعيد نياحة الأنبا أبرآم بالفيوم |صور

حماية المناخ

قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة روسيا

بالصور

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

ملابس العيد تحولت لأكفان.. تروسيكل ينزلق بالنيل في أسيوط ويودي بحياة 5 أفراد من أسرة واحدة

أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد