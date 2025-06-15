صدمة لعشاق شوكولاتة دبي.. حشوة مغرية بمواد مسرطنة تهدد حياتك

أطلقت هيئة معايير الغذاء البريطانية (FSA) تحذيرًا عاجلًا بشأن بعض أنواع شوكولاتة دبي الشهيرة، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة بسبب حشوتها الخضراء المغرية بمذاق الفستق والكنافة.

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

ورغم شعبيتها الكبيرة بين المستهلكين، كشفت السلطات الصحية أن بعض النسخ غير الرسمية من هذا المنتج قد تحتوي على مواد ضارة وخطرة على الصحة، بل ومخالفة للقانون البريطاني، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ومن ابرزها :

ـ بعض المنتجات تحتوي على مواد مسرطنة، وغير صحية:

الزيوت المعدنية العطرية (MOAH) والمشبعة (MOSH) المشتقة من البترول، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد والسرطان.

ـ استخدام صبغات غذائية محظورة:

بعض النسخ المقلدة تحتوي على ألوان صناعية ممنوعة في أوروبا بسبب آثارها السامة أو المسرطنة.

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

ـ خطر الحساسية الشديدة:

بعض المنتجات لا تحتوي على ملصقات توضح وجود مسببات الحساسية، مثل: المكسرات أو الحليب، مما يعرض الأشخاص المصابين بحساسية لخطر الوفاة المفاجئة.

ـ تغليف غير مطابق للمعايير:

غياب البيانات الضرورية مثل قائمة المكونات، تاريخ الصلاحية، أو بلد المنشأ، ما يُصعّب تتبّع سلامة المنتج.

ـ تسويق عبر قنوات غير رسمية:

يتم بيع الشوكولاتة المقلدة في أسواق غير خاضعة للرقابة، أو عبر مواقع التواصل، دون أي ضمانات للجودة.

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

ماذا تفعل لو اشتريت هذه الشوكولاتة؟

ـ تحقق من وجود ملصق معلومات باللغة الإنجليزية.

ـ اشترِ من متاجر معروفة فقط.

ـ لا تتناول المنتج إن كنت تعاني من حساسية غذائية، إلا إذا كنت متأكدًا من مكوناته.

ـ بلّغ السلطات المحلية إن شككت بسلامة المنتج.

وبالرغم من مذاق شوكولاتة دبي الساحر وشكلها المميز، قد تخفي بعض الأنواع المزيفة سمومًا حقيقية تهدد حياتك.