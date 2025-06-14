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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استدعاء عاجل لمنتج شهير في المملكة المتحدة.. بسبب احتوائه على قطع معدنية

تلوث منتج هاش براون بقطع معدنية أدى لسحبها من الأسواق
تلوث منتج هاش براون بقطع معدنية أدى لسحبها من الأسواق
آية التيجي

أصدرت سلطات سلامة الغذاء في المملكة المتحدة تحذيرًا عاجلًا بعد اكتشاف خطر محتمل في أحد المنتجات الغذائية الشائعة، حيث تم سحب عبوات من منتج "هاش براون" التابع لعلامة Harvest Basket من أرفف متاجر "ليدل" (Lidl) بسبب احتمال تلوثها بقطع معدنية.

تلوث منتج هاش براون بقطع معدنية أدى لسحبها من الأسواق

وقالت وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA) إن المنتج غير آمن للاستهلاك وقد يُشكل خطر اختناق للمستهلكين في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

ودعت وكالة الغذاء المستهلكين إلى عدم تناول المنتج والتوجه إلى أقرب فرع من فروع "ليدل" لاسترداد ثمنه بالكامل، حتى في حال عدم وجود إيصال الشراء.

تلوث منتج هاش براون بقطع معدنية أدى لسحبها من الأسواق

وأكدت سلسلة "ليدل" أنها بدأت بوضع إشعارات داخل المتاجر لإبلاغ الزبائن بخطوة السحب وكيفية التعامل مع الأمر، مشيرة إلى أن هذا الاستدعاء يشمل فقط الدفعة المحددة ولا يشمل أي منتجات أخرى.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم فقط من إصدار "FSA" استدعاء آخر لعدة أنواع من حلوى Jolly Rancher الشهيرة، بعد اكتشاف مواد ضارة بداخلها مرتبطة بمخاطر صحية خطيرة، من بينها الإصابة بالسرطان.

تلوث منتج هاش براون بقطع معدنية أدى لسحبها من الأسواق

ويُنصح المستهلكون بفحص عبوات "هاش براون" المجمدة التي قاموا بشرائها مؤخرًا للتأكد من عدم انتمائها للدفعة المتأثرة، والتخلص منها فورًا إن وُجدت.

هاش براون منتج هاش براون قطع معدنية المنتجات الغذائية اختناق المملكة المتحدة

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