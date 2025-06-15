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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ممتنة .. أول تعليق من روبي بعد حفلها بالجامعة الأمريكية

روبي
روبي
تقى الجيزاوي

أحيت الفنانة روبي أحدث حفلاتها أمس السبت فى الجامعة الأمريكية ، وقدمت العديد من اغانيها المتميزة.

وكان من أبرزها: حتة تانية، ليه بيداري، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مر)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور.

فى هذا السياق ، شاركت روبي جمهورها عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، وكتبت معلقة: “مبروك لكل خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنا ممتنة لكل شخص حرص على الحضور واحتفل معى هذا اليوم، كانت حفلة رائعة بفضلكم جميعا”.

أغاني روبي

على جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدموا أغنية جديدة ومختلفة سويا ستطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

وتعيش روبي حالة من الانتعاشة الفنية حيث من المقرر أن تحيي حفلاً ضخما بـ مدينة الأردن وذلك يوم 30 مايو الجاري.

وروجت روبي للحفل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «جمهور الأردن جاهزين، مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة في الأردن  يوم 30 مايو في نادي ديونز عمان».

أعمال روبي 

وفي النطاق الدرامي، يعد مسلسل إخواتي، آخر أعمال روبي الدرامية، التي عرضت في موسم رمضان الماضي لعام 2025 حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح.

روبي أغاني روبي حفلات روبي

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ممتنة .. أول تعليق من روبي بعد حفلها بالجامعة الأمريكية

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