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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العين يجري برنامجا خاصا لـ8 لاعبين وسط أجواء إيجابية تسبق مواجهة يوفنتوس

العين الإماراتي
العين الإماراتي
إسلام مقلد

بدأ الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، تنفيذ برنامج تدريبي خاص لثمانية من لاعبي الفريق، في إطار التحضيرات المكثفة لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق منتصف الشهر الجاري، بمشاركة كبار أندية العالم.

ويشمل البرنامج ستة لاعبين دوليين ، عادوا مؤخرًا من ارتباطاتهم مع منتخباتهم الوطنية، وهم: خالد عيسى، كوامي أتون، يحيى نادر، سفيان رحيمي، إليخاندرو كاكو، وبارك يونج-وو، بالإضافة إلى الثنائي الجديد نسيم شاذلي وفاكوندو زابالا.

حيث يهدف الجهاز الفني، إلى رفع معدل جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل الموقعة المنتظرة أمام يوفنتوس الإيطالي في 18 يونيو الجاري.

ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل متكامل بالتعاون مع الفرق الطبية وفريق التغذية والقياسات البدنية داخل النادي، لضمان استعداد اللاعبين من كافة الجوانب، في ظل رغبة إيفيتش في الظهور بمستوى مشرف يعكس مكانة بطل آسيا.

وفي أجواء معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية، تسود حالة من التركيز والحماس الكبير بين اللاعبين، وسط اهتمام واضح بترسيخ الروح العائلية داخل الفريق، وهو ما انعكس على سرعة اندماج الوافدين الجدد، وعلى رأسهم المدافع المصري رامي ربيعة، الذي وصفه زملاؤه بأنه "أسرع المنضمين انسجامًا في المنظومة".

من جانبه، عبّر محمد عباس، لاعب العين، عن سعادته الغامرة بالتواجد ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة العالمية، مؤكدًا أن حلمه منذ الطفولة كان تمثيل العين في محفل كبير مثل كأس العالم للأندية، بعد التتويج التاريخي بدوري أبطال آسيا 2024.

وقال عباس: "شعور لا يمكن وصفه، اللعب في مونديال الأندية شرف كبير، وسنبذل كل ما نملك لإسعاد الجماهير، خاصة أننا سنواجه أندية عالمية بحجم مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد، وهذا يحمّلنا مسؤولية أكبر".

وتابع: "المعسكر لا يقتصر على الإعداد البدني فقط، بل يشهد التزامًا واضحًا من الجميع، والتنظيم ممتاز، والتكيف مع الأجواء والتوقيت تم بسهولة، وهناك تحفيز مستمر من المدرب".

وأشاد عباس بتعامل المدرب الصربي إيفيتش، قائلاً: "يعاملنا كأب أو أخ خارج الملعب، لكنه صارم ومركّز داخله، ويهتم بأدق التفاصيل في تحركاتنا وتوجيهاتنا، ما يساعدنا على التطور الفني باستمرار".

كما أثنى على الجهود المبذولة لدمج اللاعبين الجدد، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل الفريق مثالية لأي لاعب، وأن الكل حرص على تسهيل اندماج العناصر الجديدة، مضيفًا: "أكثر من لفت نظري هو رامي ربيعة، بخبرته الكبيرة انسجم سريعًا وقدم مستوى مميز منذ أول أيام المعسكر".

وفي ختام حديثه، أكد محمد عباس أن طموحه الشخصي هو الظهور بأفضل صورة ممكنة وتمثيل العين بشكل يليق بتاريخه وجماهيره، واعدًا ببذل أقصى ما لديه لتقديم أداء يليق باسم النادي في المحفل العالمي.

العين الإماراتي كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية

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