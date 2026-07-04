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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى وفاة الفنان علاء عبد الخالق .. تعرف على صلة القرابة بـ محمود الخطيب

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان علاء عبد الخالق الذي قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربي. 

‏ومشف الفنان الراحل علاء عبد الخالق في لقاء سابق له مع الإعلامية إسعاد يونس أن لديه ثلاثة أبناء شيران وميار، مؤكدا أنهما توأمان ولكن غير متشابهين في الشكل وأيضا لديه ابنه حكم.

الراحل علاء عبد الخالق

‏وتابع علاء عبد الخالق خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية "إسعاد يونس"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن لديه أربعة أحفاد حمزة ومريم وعمر وعلي، مؤكدا أنهم أحفاد الكابتن محمود الخطيب أيضا رئيس النادي الأهلي، لأنه تربطهم علاقة نسب بعد زواج ابنه حكم من ابنة الكابتن محمود الخطيب.

من هو علاء عبد الخالق 

ويعد علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفنانتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار التشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين.

أعمال علاء عبد الخالق

وفي العام 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحاناً وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989.

ومن أعماله أيضا، ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»، «الليلة»، «عين ب عين»، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.

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