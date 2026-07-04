محمد هشام عبية يكشف تطورات مسلسلي "مصطفى محمود" و"دم على نهد".. خاص

كشف المؤلف محمد هشام عبية آخر تطورات مسلسل “مصطفى محمود بين الشك واليقين” ومسلسل “دم على نهد” الذى من المقرر أن تقوم ببطولته هند صبري.

وقال محمد هشام عبية : بالنسبة لمسلسل “مصطفى محمود” مازال فى مرحلة الكتابة حيث مازالت مستمر فى كتابة حلقاته.

وأما عن مسلسل “دم على نهد” أوضح محمد هشام عبية : "أن العمل موقوف حتى الآن بسبب الرقابة على المصنفات الفنية حيث تم الانتهاء تماما من كتابة حلقاته وتم تقديمها الى الرقابة على المصنفات الفنية وحتى الآن لم تصدر الرقابة أى قرار فى هذا العمل.

مسلسل مصطفى محمود

وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتاج عمل درامي يستعرض السيرة الذاتية للراحل دكتور مصطفي محمود.

العمل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويقوم باخراجه كاملة أبو ذكري، ومن تأليف محمد هشام عبيه.

وكان آخر أعمال كاملة أبو ذكري هو مسلسل بطلوع الروح.

مسلسل دم على نهد

مسلسل “دم على نهد” مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

هند صبري تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.

وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

ويُعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.