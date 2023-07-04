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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

توفي الفنان علاء عبد الخالق منذ قليل ؛ ويبدو أن القدر أمهله فترة قصيرة للغاية لكي يحضر فرح ابنته والتي تزوجت في مايو الماضي.


وكان قد احتفل الراحل علاء عبد الخالق منذ شهرين بحفل زفاف ابنته ، بعدما حضره  الفرح نجوم الجيل الذهبي في فترة التسعينيات.

وحضر الحفل عددًا من النجوم المصريين أبرزهم، الفنان إيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وحميد الشاعري، ومحمد محي.


وعلق  الراحل علاء عبد الخالق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا “: تم زفاف ميار علاء عبد الخالق على خالد محفوظ، مبروك يا بنوتي يا جميلة وربنا يسعدك، وشكر خاص لكل أصدقائي النجوم اللي حضروا”.

 

وفاة علاء عبد الخالق :

توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق ؛ واحدا من نجوم حيل التسعينيات وذلك بعد صراع مع المرض  .
وتوفي علاء عبد الخالق عن عمر ناهز ٥٩ عاما .


معلومات عن علاء عبد الخالق:


ويعد علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفنانتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار التشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين.


وفي العام 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحاناً وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989.


ومن أعماله أيضا، ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»، «الليلة»، «عين ب عين»، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.

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