«وجعت قلبي يا علاء».. حميد الشاعري ينعى المطرب علاء عبد الخالق بكلمات مؤثرة

نعى الفنان حميد الشاعري، المطرب علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية منذ قليل.

وكتب حميد الشاعري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وفاة أخي وصديق العمر.. الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي يا علاء.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

معلومات عن الفنان علاء عبد الخالق

الفنان علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

حقق مع الفنانتين منى عبد الغني وحنان، نجاحا كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين.

وفي العام 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحاناً وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989.

ومن أعماله أيضا، ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»،«الليلة»، «عين ب عين»، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفية، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، عام 2007 على المنصات الرقمية.