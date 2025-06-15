صحة النواب توصي باعتبار قنا من المناطق النائية لجذب الكوادر الطبية

أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بعدة إجراءات عاجلة لدعم مستشفى أبو تشت بمحافظة قنا، تأتي هذه التوصيات في إطار جهود اللجنة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر صدقي، بشأن عدم الانتهاء من مستشفى أبو تشت العام بحافظة قنا، ومعاناة الأهالي بمركز أبو تشت من عدم تشغيل المستشفي بكامل طاقتها.



وأبرز التوصيات التي أصدرتها اللجنة، اعتماد قنا كمناطق نائية، حيث أوصت اللجنة باعتماد محافظة قنا "مناطق نائية"، بهدف توفير حوافز إضافية لجذب الكوادر الطبية ودعم مستشفي ابو تشت بالموارد اللازمة.

وأوصت لحركة نيابات طارئة، وضرورة عمل حركة نيابات طارئة لدعم مستشفى ابو تشت بالمحافظة بالعدد الكافي من الأطباء المقيمين (النيابات) لسد العجز، وتعيين مديرا لإدارة للمستشفى، حيث أكدت اللجنة على عدم الجمع بين منصبي مدير المستشفي ومديرا للأدارة الصحية بمركز أبو تشت، ومن طالبت الفصل بين المنصبين وسرعة تعيين مديرا للمستشفى خلال الايام القادمة، وذلك لضمان استقرار الإدارة في مستشفي أبو تشت والإدارة الصحية في مركز أبو تشت في نفس الوقت.

وطالبت اللجنة سرعة دعم المستشفى بالأطقم الطبية، مشددة على ضرورة دعم مستشفيات قنا بأطقم طبية من الجامعات المختلفة خلال شهر واحد، لتعزيز الكفاءة وتقديم خدمة أفضل، وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية خلال أسبوعين، مما يعكس أهمية توفير الفحوصات التشخيصية الضرورية للمرضى.

وأكدت اللجنة، أنها ستتابع تنفيذ هذه التوصيات مع السلطة التنفيذية لضمان الالتزام بعملية التنفيذ الفعلي في قطاع الصحة والطب بمحافظة قنا.