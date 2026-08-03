ديلر يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر مخدرات يروج لبيع المواد المخدرة على السوشيال ميديا.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ) ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الترويج للمواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.