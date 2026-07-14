حشيش ديلفرى.. القبض على ديلر يروج لبضاعته على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بإدارة صفحة للترويج للمخدرات على السوشيال ميديا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلالها بالترويج لبيع المواد المخدرة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ، وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى"من متحصلات نشاطه الإجرامى" – 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









