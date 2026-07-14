أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لدينا مع العراق شراكة قوية في مجال النفط.

وقال ترامب في كلمته في مؤتمر صحفي /: " عقدنا اجتماعا جيدا مع رئيس الوزراء العراقي بحثنا خلاله العديد من الملفات

وأضاف ترامب:" لا نحتاج لجنودنا في العراق بعد الآن".



وفي وقت سابق، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخطارًا رسميًا إلى الكونجرس يفيد باستئناف الأعمال العدائية ضد إيران في 7 يوليو، وهي رسالة تعتبرها إدارته بمثابة فتح نافذة جديدة مدتها 60 يومًا لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونجرس.

قال ترامب في الرسالة، المؤرخة في 10 يوليو : "لقد وجهت بهذا العمل العسكري بما يتماشى مع مسؤوليتي في حماية الأمريكيين ومصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتفصّل الرسالة إجراءات ترامب، بما في ذلك إصداره أمرًا بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 7 أبريل، والذي تم تمديده، وجهود إدارته للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.

