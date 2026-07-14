دعم في أصعب اللحظات.. خبير: الرئيس السيسي حريص على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في الخليج

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير المستشار بكلية القادة والأركان، أن دول الخليج تعرضت إلى عشرات الهجمات والاعتداءات غير المبررة من إيران طوال الأشهر الماضية .

وقال أسامة كبير في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" الرئيس السيسي حريص على تقديم الدعم والمساندة لكل الأشقاء في دول الخليج العربي واجرى العديد من الزيارات الهامة لتقديم الدعم للأشقاء العرب ".

وتابع أسامة كبير :" الرئيس السيسي يساند دول الخليج في أصعب اللحظات التي يمر بها الخليج ونرفض الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج ".

واكمل أسامة كبير :" دول الخليج لديها كل الحق بالاحتفاظ بحقها في الرد على إيران نتيجةو هذه الاعتداءات الإيرانية ".

ولفت أسامة كبير :" مصر تفضل الحلول الدبلوماسية والسياسية لإنهاء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة ".

