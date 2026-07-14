إيجار محل .. ضبط المتهمين بالتعدى على شخصين بأسلحة بيضاء بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالنزول من دراجة نارية وإشهار أسلحة بيضاء وعصى خشبية والعدو خلف أحد الأشخاص للتعدى عليه بالإسماعيلية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو صوير من (سائق ، نجله "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من 5 أشخاص لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية محدثين إصابتهما المنوه عنها لخلافات سابقة بينهم حول إيجار أحد المحال ملك الشاكى.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص، 3 من أنجاله ونجل عمهم - مقيمين بذات الدائرة) ، وضُبط بحوزتهم (الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية "المستخدمين فى التعدى" – دراجة نارية "الظاهرة بمقطع الفيديو") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





