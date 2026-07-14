مهرجان فينيسيا يمنح إلين بورستين جائزة الأسد الذهبي تكريمًا لمسيرتها الفنية

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي منح الفنانة الأمريكية إلين بورستين جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة، تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من ستين عامًا. ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثمانين للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل.



وأعرب ألبرتو باربيرا، المدير الفني للمهرجان، عن إشادته بمسيرة بورستين الفنية، مؤكدًا في بيان صحفي أنها نجحت على مدار سنوات طويلة في تجسيد شخصيات إنسانية معقدة بصدق وحساسية لافتة، وأن أعمالها شكّلت علامة بارزة في تاريخ السينما الأمريكية والعالمية.



وأشار باربيرا إلى أن قدرة بورستين على التنقل باقتدار بين الأدوار الدرامية والنفسية، إلى جانب حضورها المميز على الشاشة، جعلا منها نموذجًا فنيًا استثنائيًا حافظ على مكانته وتأثيره عبر أجيال متعاقبة من الجمهور والنقاد.



ويحصد النجم العالمي جورج كلوني تكريما جديدا في مسيرته، بعدما أعلن مهرجان فينيسيا منحه جائزة الأسد الذهبي تقديرا لإنجازاته الفنية الممتدة على مدار عقود، في ظل علاقته الوثيقة بالمهرجان وإيطاليا، حيث قدم عددا من أعماله التي صورت في مدن إيطالية، وكان أحدثها فيلمه مع جاي كيلي من إنتاج نتفليكس.