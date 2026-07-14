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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صافرة تكساسية لحسم قمة التاريخ.. من هو حكم ملحمة الأرجنتين وإنجلترا؟

الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح
الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح
أمينة الدسوقي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في كل بطولة لكأس العالم، لا تقتصر الأضواء على النجوم داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى الرجل الذي يحمل الصافرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة تحمل تاريخيا طويلا من الإثارة والجدل.

 ومع اقتراب الصدام المرتقب بين الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي مونديال 2026، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إسناد إدارة اللقاء إلى الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح، في قرار يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها أحد أبرز حكام أمريكا الشمالية.

مواجهة تعيد ذكريات الصراع التاريخي

تحمل مباراة الأرجنتين وإنجلترا إرثا كرويا استثنائيا، إذ ستكون أول مواجهة بين المنتخبين في كأس العالم منذ نسخة 2002، والأولى بينهما في جميع المسابقات منذ عام 2005.

وتستحضر هذه القمة محطات خالدة في تاريخ اللعبة، أبرزها هدف "يد الله" الأسطوري الذي سجله دييجو مارادونا في مونديال 1986، وكذلك واقعة طرد ديفيد بيكهام أمام الأرجنتين في كأس العالم 1998، ما يجعل كل لقاء بين المنتخبين حدثًا عالميًا يتجاوز حدود كرة القدم.

من المغرب إلى أكبر مسارح الكرة العالمية

ولد إسماعيل الفتح في المغرب قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة عام 2001، حيث بدأ رحلة طويلة في عالم التحكيم انتهت بوصوله إلى أعلى المستويات الدولية.

واستطاع خلال سنوات قليلة أن يفرض اسمه بين نخبة الحكام بفضل شخصيته الهادئة وقدرته على إدارة المباريات الكبرى.

وأدار الفتح خلال كأس العالم 2026 ثلاث مباريات، أبرزها البرازيل أمام النرويج، إضافة إلى اليابان ضد هولندا، وأوروغواي أمام إسبانيا، وأشهر خلالها ست بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة، ليؤكد حضوره القوي في البطولة.

مسيرة حافلة بالثقة والإنجازات

يملك الحكم الأمريكي سجلًا مميزًا في البطولات القارية والدولية، إذ أدار نهائي دوري أبطال الكونكاكاف 2026 بين تولوكا وتيغريس، كما قاد نهائي الدوري الأمريكي عام 2022 بين فيلادلفيا يونيون ولوس أنجلوس إف سي.

ولم تتوقف إنجازاته عند هذا الحد، فقد كان الحكم الرابع في نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، كما تُوج بجائزة أفضل حكم في الدوري الأمريكي مرتين، عامي 2020 و2022، وهو ما عزز مكانته بين أبرز حكام القارة.

موعد القمة المنتظرة بين الأرجنتين وإنجلترا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء الأربعاء إلى ملعب نصف النهائي، حيث يلتقي منتخبا الأرجنتين وإنجلترا في مواجهة مرتقبة تنطلق في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2026.

ويطمح "راقصو التانجو" لمواصلة حملة الدفاع عن لقبهم العالمي، بينما يسعى "الأسود الثلاثة" إلى بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 1966، في مباراة يتوقع أن تكون واحدة من أقوى مواجهات البطولة وأكثرها إثارة.

اختبار صعب لصفارة الفتح

يدرك إسماعيل الفتح أن مهمته لن تكون سهلة، فالمباراة تجمع منتخبين يمتلكان تاريخًا حافلًا بالحساسيات الكروية، كما أن بطاقة التأهل إلى النهائي ستضاعف من حدة المنافسة داخل الملعب لذلك ستكون كل صافرة وكل قرار تحت المجهر، في مواجهة قد تكتب فصلا جديدا في واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كأس العالم.

نهائي مونديال 2026 نصف نهائي مونديال 2026 مونديال 2026 فيفا هدف يد الله

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