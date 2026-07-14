بعد كأس العالم 2026.. موعد أول معسكر لمنتخب مصر عقب المونديال

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض أولى مبارياته الرسمية بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026، عندما يدخل معسكرًا مغلقًا في سبتمبر المقبل استعدادًا لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة أنجولا في الجولة الأولى، قبل لقاء جنوب السودان في الجولة الثانية، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

جدول مباريات منتخب مصر

جاءت مواعيد مباريات المنتخب في التصفيات على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر × أنجولا.

الجولة الثانية: مصر × جنوب السودان.

خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

الجولة الثالثة: مصر × مالاوي.

الجولة الرابعة: مالاوي × مصر.

خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

الجولة الخامسة: أنجولا × مصر.

الجولة السادسة: جنوب السودان × مصر.

خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

دفعة معنوية بعد الإنجاز المونديالي

ويخوض منتخب مصر التصفيات بمعنويات مرتفعة بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 2026، بوصوله إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

نظام التصفيات وموعد البطولة

تُقام التصفيات بمشاركة 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، مع منح مقعد إضافي للمجموعات التي تضم أحد المنتخبات المستضيفة.

ومن المقرر أن تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، في أول نسخة من البطولة تُقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول.