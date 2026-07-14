التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء غد الأربعاء، إلى ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة الأرجنتين وإنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُنقل عبر شبكة beIN SPORTS من خلال قناتي beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المنتظر أن يبدأ ليونيل سكالوني اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو.

الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

التشكيل المتوقع لإنجلترا

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب توماس توخيل على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: إزري كونسا، جون ستونز، مارك جيهي، أوريلي.

الوسط: كورتيس أندرسن، جود بيلينجهام، ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، أنتوني جوردون.

صراع على بطاقة النهائي

يدخل المنتخبان المواجهة بطموحات كبيرة لحجز مقعد في نهائي كأس العالم 2026، في لقاء يجمع بين اثنين من أبرز المرشحين لحصد اللقب، وسط ترقب عالمي لموقعة كروية تحمل الكثير من الإثارة والندية.