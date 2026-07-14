ديلي ميل تثير الجدل قبل قمة الأرجنتين وإنجلترا.. حكم "ميسي المفضل" يدير نصف النهائي

سلطت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية الضوء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعيين الحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفتح لإدارة مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، معتبرة أنه أحد الحكام الذين ارتبط اسمهم بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعيين الفتح أعاد الحديث عن الجدل التحكيمي الذي صاحب مشوار منتخب الأرجنتين في البطولة، خاصة بعد الاعتراضات التي صاحبت مواجهتي منتخب مصر وسويسرا، وهو ما أثار تكهنات بين بعض الجماهير حول وجود مجاملة لحامل اللقب، رغم نفي "فيفا" المتكرر لهذه الاتهامات.

وأضافت أن الفتح سبق له إدارة أربع مباريات شارك فيها ميسي منذ انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، وانتهت جميعها بفوز فريق النجم الأرجنتيني، كما كان الحكم الرابع في نهائي كأس العالم 2022 الذي توجت خلاله الأرجنتين باللقب.

كما حذرت الصحيفة لاعبي المنتخب الإنجليزي من أسلوب الفتح التحكيمي، مشيرة إلى أنه يُعرف بكثرة استخدام البطاقات، بعدما أشهر 41 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء في 10 مباريات بالدوري الأمريكي هذا الموسم، إلى جانب احتساب 3 ركلات جزاء، وهو النهج الذي واصل تطبيقه أيضًا خلال مباريات كأس العالم الحالية.