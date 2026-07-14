نجم الجزائر يشيد بزيكو: قصته رسالة لكل العرب ويجب صناعة 50 لاعبًا مثله

أشاد جمال بلعمري، مدافع منتخب الجزائر السابق، بالمستويات التي قدمها مصطفى "زيكو" لاعب منتخب مصر، مؤكدًا أن قصته تمثل مصدر إلهام لكل الشباب العربي، وداعيًا إلى الاهتمام بالمواهب الكروية قبل ضياعها.

وقال بلعمري، خلال تصريحات تلفزيونية: "أحيّي مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر. هناك الكثير من المواهب مثله في الشوارع والبلدان، وعمره 29 عامًا، وأتمنى أن يحصل على عروض جيدة تعوضه ماديًا."

وأضاف: "أتمنى أن يعيش براحة بعد كل ما مرّ به، وأن يتمكن من تعويض أسرته ومساندة المقربين منه. قصته رسالة لكل العرب بأن النجاح يأتي بعد معاناة."

وتابع نجم منتخب الجزائر السابق: "هل عاش كيليان مبابي الظروف نفسها التي عاشها زيكو؟ بالتأكيد لا. في أوروبا يتم توفير أفضل الإمكانيات للاعبين حتى ينجحوا، وهذا ما نفتقده."

وواصل: "علينا أن نتعلم من هذه القصة ونبحث في الشوارع عن المواهب التي قد نخسرها إذا لم نهتم بها. لا يجب أن نتعاطف مع زيكو اليوم ثم ننسى الفكرة غدًا، بينما قد يظهر لاعب آخر بموهبته بعد سنوات."

واختتم بلعمري تصريحاته قائلًا: "يجب أن يكون هدفنا صناعة 50 أو 60 لاعبًا مثل زيكو لخدمة الكرة الوطنية، بدلًا من ترسيخ فكرة أن النجاح لا يأتي إلا بعد رحلة معاناة كالتي عاشها."