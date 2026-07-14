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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد دعمها لسيادة اليمن

السفيرة كيت فوستر
السفيرة كيت فوستر
أ ش أ
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أدانت المملكة المتحدة بأشد العبارات هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لسيادة اليمن وأمن المنطقة.

جاء ذلك في كلمة السفيرة كيت فوستر، القائمة بالأعمال البريطانية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وفق بيان الحكومة البريطانية.

وقالت فوستر إن هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية متهورة وغير مقبولة نهائيا، فهي تهدد الأمن الإقليمي، وتنذر بمزيد من التصعيد، وتقوض الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

كما أعربت عن قلق بريطانيا البالغ إزاء التقارير التي تفيد بهبوط طائرتين إيرانيتين في اليمن، دون الحصول على تصاريح أو موافقات من السلطات اليمنية المختصة، ما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة اليمن ومخالفة للقانون الدولي.

وأضافت فوستر: "تؤكد المملكة المتحدة مجددا دعمها الثابت لسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته. يجب على جميع الدول الأعضاء احترام هذه المبادئ والعمل وفقا لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

كما أكدت تضامن المملكة المتحدة الكامل مع شركائها في الخليج في أعقاب الهجمات الإيرانية الجديدة التي استهدفت دولا في المنطقة خلال الـ 48 ساعة الماضية، بما في ذلك قطر والكويت والبحرين وعُمان والأردن، فضلا عن استهدافها سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وأضافت فوستر أن المملكة المتحدة تجدد التزامها بالعمل مع أعضاء مجلس الأمن والشركاء الإقليميين وحكومة اليمن لدعم خفض التصعيد، ودعم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للصراع.

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