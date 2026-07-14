رذيـ لة أون لاين.. القبض على سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر السوشيال ميديا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة منشورات تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الترويج للأعمال المنافية للآداب بالغربية.



أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الحساب (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات)، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، واستعانتها بآخر (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) فى استقطاب الراغبين لممارسة الأعمال المنافية للآداب "أمكن ضبطه" ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.