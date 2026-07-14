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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع لـ مباراة إسبانيا وفرنسا في كأس العالم 2026

يامال ومبابي
يامال ومبابي
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء الثلاثاء، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا على ملعب دالاس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى كل منتخب إلى حجز مقعده في المباراة النهائية والمنافسة على اللقب العالمي.

مواجهة إسبانيا وفرنسا

وتقام المباراة على ملعب دالاس، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل المستويات المميزة التي قدمها المنتخبان طوال مشوارهما في البطولة، حيث يسعى كل طرف إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.

مشوار منتخب إسبانيا في البطولة

ووصل المنتخب الإسباني إلى هذا الدور بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي، ليواصل عروضه القوية تحت قيادة المدير الفني لويس دي لا فوينتي، الذي نجح في تكوين مجموعة متجانسة تجمع بين الخبرة والشباب.

تأهل فرنسا

وكان المنتخب الفرنسي قد بلغ هذا الدور بعدما قدم عرضًا قويًا أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المشوار نحو المباراة النهائية، معتمدًا على مجموعة من أبرز نجومه أصحاب الخبرات الكبيرة في البطولات الكبرى.

مواصلة المشوار

ويأمل المنتخب الإسباني في مواصلة مشواره الناجح والاقتراب خطوة جديدة من استعادة لقب كأس العالم، بينما يدرك أن مواجهة فرنسا ستكون واحدة من أصعب مبارياته في البطولة، نظرًا لما يمتلكه المنافس من عناصر مميزة وخبرة كبيرة في المواجهات الكبرى.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام فرنسا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو - وباو كوبارسي - وإيمريك لابورت - ومارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودري - بيدري - أليكس باينا

خط الهجوم: لامين يامال - وداني أولمو - ميكيل أويارزابال

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي - دايو أوباميكانو - ويليام ساليبا - لوكا دينييه.

خط الوسط: مانو كونيه - أدريان رابيو - مايكل أوليس

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ديزيري دوي - كيليان مبابي

مواجهة النهائي

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة إسبانيا وفرنسا مع المتأهل من المباراة الثانية في نصف النهائي، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإنجلترا، في نهائي مرتقب يحدد بطل النسخة الحالية من المونديال.

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