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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا اليوم في كأس العالم

فرنسا واسبانيا
فرنسا واسبانيا
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء الثلاثاء، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا على ملعب دالاس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى كل منتخب إلى حجز مقعده في المباراة النهائية والمنافسة على اللقب العالمي.


 وتقترب النسخة الحالية من كأس العالم من إسدال الستار عليها، بعدما وصلت المنافسات إلى المراحل الحاسمة، إذ تُختتم البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وسط ترقب جماهيري واسع لما ستسفر عنه مواجهتا نصف النهائي.

وكان المنتخب الفرنسي قد بلغ هذا الدور بعدما قدم عرضًا قويًا أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المشوار نحو المباراة النهائية، معتمدًا على مجموعة من أبرز نجومه أصحاب الخبرات الكبيرة في البطولات الكبرى.

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي بعد انتصار صعب ومثير على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت منافسة قوية حتى دقائقها الأخيرة، قبل أن يحسمها المنتخب الإسباني لصالحه ويواصل حلم استعادة اللقب العالمي.

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني لمنتخب فرنسا على تشكيلته الأساسية التي تضم مزيجًا من الخبرة والسرعة والمهارة، من أجل مواجهة القوة الفنية التي يتمتع بها المنتخب الإسباني.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا كالتالي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

وفي خط الدفاع: جول كوندي، دايو أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكا دينييه.

أما في خط الوسط: مانو كونيه، أدريان رابيو.

وفي خط الوسط الهجومي: عثمان ديمبلي، مايكل أوليس، ديزيري دوي.

ويقود خط الهجوم النجم كيليان مبابي، الذي يعول عليه المنتخب الفرنسي كثيرًا لحسم المواجهة وقيادة الديوك إلى المباراة النهائية، في ظل ما يمتلكه من سرعة كبيرة وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، بينما يأمل المنتخب الفرنسي في مواصلة عروضه القوية وتجاوز العقبة الإسبانية من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التتويج بلقب كأس العالم


 

منتخب فرنسا منتخب اسبانيا كأس العالم اخبار الرياضة

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