قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تزعم تصفية 4 عناصر من حماس بينهم قائد خلية
اعتراضات داخل الزمالك على توزيع نسب شركة الكرة بين النادي والمستثمرين
إلغاء مباراة ودية بين المكسيك والأرجنتين بسبب شبهات فساد بـ 6 ملايين دولار
الأوقاف: «حق الطريق» موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية
وزارتا السياحة والرياضة تطلقان خطة لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية في المدن السياحية
جمال سلامي يرفض تدريب الزمالك ويتمسك بخيارات أخرى
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة
من الاستهلاك إلى الإنتاج.. خطة حكومية جديدة لتغيير وجه الريف المصري
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الرئيس السيسي يصل الدوحة لتقديم العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
بيكفورد: مواجهة ميسي ستكون لحظة خاصة.. والأرجنتين لا تعتمد على نجمها فقط
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مشروع قنا الخضراء والاستفادة من المخلفات الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم مسار النمو الاقتصادي

النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي
حسن رضوان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس استمرار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمنتجين، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ما تضمنته الحزمة من إجراءات، وفي مقدمتها مد تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية، يمثل دعمًا مباشرًا للقطاعين الصناعي والصحي، ويعزز جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري.

تشجيع قيد الشركات في البورصة

وأضاف أن الحوافز الموجهة لسوق المال، ومنها تشجيع قيد الشركات في البورصة واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، من شأنها تنشيط حركة التداول، وجذب رؤوس أموال جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة الشركات على التوسع.

 تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يؤكد حرص الحكومة على بناء علاقة أكثر توازنًا مع الممولين، تقوم على الثقة والشراكة، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.

 

نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيعتمد على سرعة تنفيذها وتبسيط إجراءاتها، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.

التسهيلات الضريبية النمو الاقتصادي المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

وزير الإعلام اللبناني يبحث مع نظيرته النرويجية تعزيز التعاون بين البلدين

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمنطقة الجنوبية بالسعودية

الطاقة النظيفة

شبكة "بريكس": الصين تطلق استراتيجية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة

بالصور

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

طريقة عمل وتصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟.. أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد