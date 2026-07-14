الغربية.. ضبط طن مخللات مجهولة المصدر وفاسدة داخل مصنع غير مرخص

ضبطت مديرية التموين بالغربية، طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمركز كفرالزيات، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

مخللات فاسدة



وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية من إدارة تموين مركز كفرالزيات تحت إشراف أحمد فتحى مدير الإدارة، من ضبط طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع غير مرخص بمركز كفرالزيات، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية

وتحريزها ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

توجيهات محافظ الغربية

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين، مشددًا على أن الرقابة اليومية تمثل أحد أهم أدوات حماية المستهلك، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو فاسدة.