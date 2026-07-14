مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء 14 يوليو

تشهد ملاعب العالم، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، عددًا من المباريات المهمة، تتصدرها المواجهة المرتقبة بين منتخب فرنسا ومنتخب إسبانيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، إلى جانب إقامة عدة مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026

فرنسا × إسبانيا – 10:00 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports Max 1

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

فاردار سكوبي × كوبس – 6:00 مساءً

إيبيريا 1999 × فلورا تالين – 7:00 مساءً

جيور × فايكينجور – 8:00 مساءً

آر إف إس × أرارات أرمينيا – 8:00 مساءً

ليفيسكي صوفيا × بوراك بانيا لوكا – 8:30 مساءً

تي إن إس × صباح – 8:30 مساءً

دريتا × كاونو زالغيريس – 9:00 مساءً

إنتر دي × لينكولن ريد إمبس – 9:00 مساءً

لارني × تري فيوري – 10:00 مساءً

شامروك × فلوريانا – 10:00 مساءً

فرنسا وإسبانيا.. مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا في مواجهة قوية لحسم أولى بطاقات التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير لمواجهة تجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا

من المتوقع أن يبدأ المنتخب الإسباني اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكورييا.

الوسط: رودري، فابيان رويز، لامين يامال، داني أولمو، أليكس بايينا.

الهجوم: ميكيل أويارزابال.

مشوار المنتخبين

حجز منتخب فرنسا مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على المغرب بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي، بينما تأهل منتخب إسبانيا عقب تغلبه على بلجيكا بنتيجة 2-1.

ويسعى المنتخب الفرنسي إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، أملاً في استعادة لقب كأس العالم، فيما يطمح المنتخب الإسباني إلى مواصلة مشواره الناجح وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بالبطولة.

وسينتظر الفائز من هذه المباراة المتأهل من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا، التي تقام غدًا الأربعاء، لتحديد طرفي المباراة النهائية.

طاقم التحكيم

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، ويعاونه ديفيد موران وأنطونيو بوبيرو، بينما يتولى السويدي جلين نيبيرج مهمة الحكم الرابع، ويعاونه ماهبود بيجي كحكم مساعد احتياطي.