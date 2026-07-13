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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026 .. الشروط والمواعيد وخطوات التقديم

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط الرسمية والمواعيد والأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل
تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط الرسمية والمواعيد والأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل
عبد الفتاح تركي
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يبدأ تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026 وفق المواعيد التي أعلنتها وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027، مع فتح باب التقديم لفئات مختلفة من المتقدمين بحسب المؤهل الدراسي وسنة التخرج، كما حددت الوزارة شروط القبول، وخطوات التسجيل الإلكتروني، والاختبارات التي يخضع لها المتقدمون، إضافة إلى المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق.

ويستعرض هذا التقرير جميع التفاصيل الرسمية الخاصة بتقديم كلية الشرطة متخصصين 2026، بما يشمل شروط القبول، ومواعيد التسجيل، ومقر الاختبارات، وخطوات التقديم الإلكتروني، والأوراق المطلوبة، والاختبارات التي يجب اجتيازها.

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أكاديمية الشرطة

ما شروط تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026؟

أعلنت وزارة الداخلية الضوابط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، وجاءت الشروط على النحو الآتي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
  • حسن السير والسلوك والتمتع بسمعة طيبة.
  • ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهاب.
  • استيفاء شروط الطول والقوام واللياقة الطبية.
  • ألا يزيد سن الحاصل على الليسانس أو البكالوريوس على 28 عامًا.
  • السماح لحملة الماجستير حتى 30 عامًا.
  • السماح لحملة الدكتوراه حتى 35 عامًا.

وتعد هذه الشروط شرطًا أساسيًا لقبول طلبات الالتحاق قبل الانتقال إلى مراحل الاختبارات المقررة من أكاديمية الشرطة.

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متى يبدأ تقديم كلية الشرطة 2026؟

حددت أكاديمية الشرطة الجدول الزمني لاستقبال طلبات التقديم وفقًا للمؤهل الدراسي وسنة التخرج، وجاءت المواعيد الرسمية على النحو الآتي:

  • خريجو الجامعات دفعة 2025: من 13 يوليو 2026 حتى 6 أغسطس 2026.
  • طلاب الثانوية العامة والأزهرية دفعة 2026: يبدأ التقديم بعد إعلان النتيجة بـ48 ساعة ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.
  • حملة المؤهلات الجامعية والشهادات الأجنبية للعام الحالي: من 25 يوليو حتى 10 سبتمبر 2026.

ويتعين على كل فئة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لها لضمان قبول طلب التسجيل إلكترونيًا.

أين تُجرى اختبارات كلية الشرطة 2026؟

حددت أكاديمية الشرطة البوابة رقم 5 بمقر الأكاديمية في التجمع الخامس لاستقبال جميع المتقدمين طوال فترة الاختبارات، وذلك بداية من الساعة السادسة صباحًا، مع تطبيق نظام البصمة البيومترية للوجه والأصابع للتحقق من هوية المتقدمين خلال جميع مراحل القبول.

أكاديمية الشرطة

كيف يتم التسجيل الإلكتروني في كلية الشرطة متخصصين 2026؟

يُجرى التقديم بالكامل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يلتزم المتقدم بإتمام خطوات التسجيل الإلكتروني التي تشمل:

  • تسجيل البيانات الشخصية والتعليمية.
  • مراجعة البيانات إلكترونيًا.
  • سداد رسوم التقديم عبر وسائل الدفع الإلكترونية.
  • اختيار موعد أداء اختبار القدرات.
  • طباعة بطاقة التردد المزودة بالباركود.
  • متابعة نتائج جميع الاختبارات إلكترونيًا من خلال الحساب الشخصي.

ويتيح نظام التسجيل الإلكتروني متابعة جميع مراحل التقديم حتى إعلان النتائج الخاصة بكل اختبار.

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ما اختبارات القبول في كلية الشرطة 2026؟

يخضع جميع المتقدمين إلى سلسلة من الاختبارات التي تقيس الجوانب العلمية والبدنية والطبية والنفسية، وتشمل:

  • اختبار القدرات.
  • اختبار اللغة الأجنبية.
  • اختبار نظم المعلومات.
  • اختبار المقاس والقوام.
  • الكشف الطبي.
  • الكشف النفسي.
  • اختبار السمات.
  • اختبار المعلومات العامة.
  • الاختبار الرياضي.
  • الكشف الطبي المتقدم، والذي يتضمن فحوصات دقيقة مثل «رسم المخ، ووظائف الكبد والكلى، والتحاليل الطبية الشاملة».

ويشترط اجتياز جميع مراحل التقييم المقررة لاستكمال إجراءات القبول والالتحاق بأكاديمية الشرطة.

أكاديمية الشرطة

ما الأوراق المطلوبة لتقديم كلية الشرطة متخصصين 2026؟

حددت الجهات المختصة المستندات المطلوب تجهيزها قبل التقديم، وتشمل:

  • نموذج طلب الالتحاق.
  • أصل المؤهل الدراسي أو بيان درجات معتمد.
  • شهادة الميلاد.
  • بطاقة الرقم القومي.
  • 4 صور شخصية حديثة.

ويُنصح المتقدمون بالتأكد من اكتمال جميع المستندات المطلوبة قبل الحضور إلى مقر الاختبارات، مع الالتزام بالمواعيد الرسمية وخطوات التسجيل الإلكتروني لضمان استكمال إجراءات التقديم بصورة صحيحة، وذلك وفق الضوابط المعلنة للعام الدراسي 2026/2027.

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